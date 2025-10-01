Pasquale Tridico è sempre più Cetto La Qualunque. Bocciato in geografia, dopo aver ridotto il numero delle province calabresi da cinque a tre e spostato sulla cartina Diamante sulla Costa degli Dei, l’ex presidente dell’Inps inanella promesse a più non posso. Diecimila assunzioni di giovani under 40 nei primi cento giorni, quattro poli tecnologici con mille laureati assunti, la costruzione di 30 ospedali pubblici al posto del Ponte sullo Stretto, e infine l’introduzione di un “reddito di dignità”. E se i sondaggi lo danno in svantaggio sul candidato del centrodestra, il governatore uscente Occhiuto, Tridico la spara ancora più grossa: “Io ci credo, e se non vinco, vi faccio lo sconto sul biglietto dell’Intercity notte, così venite tutti a trovarmi a Roma“. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Tridico, ormai è campagna elettorale da barzelletta tra province sbagliate e promesse alla Cetto La Qualunqe (video)