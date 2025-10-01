Tridico | C’è una Calabria che resiste

Cms.ilmanifesto.it | 1 ott 2025

Nella mattinata del secondo giorno dell’ultima settimana di campagna elettorale, Pasquale Tridico si sta spostando da Cosenza, dove è andato all’ospedale dell’Annunziata, a Steccato di Cutro, dove renderà omaggio ai . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

