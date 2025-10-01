Tricolore Rally 2026 | le proposte della Commissione Aci Sport

Con un equilibrio tra tradizione e innovazione, la stagione 2026 si prospetta come un punto di svolta nella storia recente del rally nazionale, proiettando il sistema verso una maggiore efficienza e sostenibilità. C’è da sperare che il commissario straordinario unisca il meglio delle varie proposte e ci restituisca uno sport più accessibile e inclusivo, ma . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: tricolore - rally

TIR – Inizia la caccia finale per il tricolore al Rally Piancavallo

72° Rallye Sanremo, Basso e Crugnola pronti alla sfida decisiva per il titolo tricolore CIAR-Sparco - facebook.com Vai su Facebook

Rally Mondiale, nel 2026 l’ultima edizione in Sardegna poi il Wrc si sposta a Roma - Se ne è parlato per mesi, già dall'ultima edizione svoltasi a giugno con base a Olbia, e alla fine le voci delle ambizioni romane sono state confermate ... unionesarda.it scrive

WRC | Ufficiale: Rally di Roma nuova gara in Italia dal 2027 al posto della Sardegna - Dopo le voci iniziate a circolare nei mesi scorsi, è arrivata anche l'ufficialità che la gara capitolina ospiterà sulle sue strade asfaltate il Mondiale fino al 2030, mentre ad Olbia si correrà un'ult ... Come scrive it.motorsport.com