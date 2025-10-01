Tricapodanno scontro Comune-Regione Tursi | Avevamo chiesto sostegno risposta solo dopo le polemiche
È scontro tra Comune di Genova e Regione Liguria sul Tricapodanno, la festa “allungata” di tre serate che quest'anno, salvo cambiamenti, non si terrà. Al suo posto, si festeggerà solo il 31 dicembre, ma - promette Tursi - con una serata di alto livello ed eventi anche nei Municipi.Ma perché il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
