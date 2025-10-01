Tributato al Sen Giulio Terzi di Sant’Agata il Federico II Award dal Centro Studi di Palermo

1 ott 2025

In Senato insigniti dell’Augustale federiciano l’Ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau e il Vicedirettore dell’ANSA Stefano Polli Gaetano Cortese, Goffredo Palmerini, Giuseppe Di Franco, Sen. Giulio Terzi di SantAgata ROMA – Il 29 settembre scorso, nella Sala Nassiriya del Senato, è stato consegnato al Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della 4^ Commissione Politiche dell’Unione europea, il Federico II Award 2025, conferitogli dal Centro Studi Federico II di Palermo presieduto da Giuseppe Di Franco. Tributato inoltre all’Ambasciatrice di Romania a Roma, Gabriela Dancau, e al giornalista dell’Ansa Stefano Polli l’artistico Augustale di Federico II. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

