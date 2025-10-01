treviglio si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro filodrammatici

Treviglio. Al via la stagione 20252026 del Teatro Filodrammatici, pronta a portare sul palco spettacoli teatrali, musicali e dialettali per il pubblico trevigliese. Da ottobre a dicembre si alterneranno tre rassegne: la Musicale con quattro spettacoli, la Teatrale con tre appuntamenti e la 31esima edizione della Rassegna Dialettale, in programma il sabato alle 21 e la domenica alle 15.30. “Anche per questa fine 2025 – spiega Alberto Galli, direttore artistico – la direzione artistica ha voluto scegliere un’alternanza tra date musicali e teatrali cercando di intercettare tutti i gusti del variegato pubblico del Filodrammatici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

