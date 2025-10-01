Treviglio interpellanza sul progetto ex Ibp Imeri | Ok al collegamento ma non a tutti i costi
Treviglio. L’interconnessione autostradale ex Ibp approda in consiglio comunale. Martedì 30 settembre sarà discussa un’interpellanza presentata dalla consigliera Matilde Tura insieme ai consiglieri Erik Molteni, Laura Rossoni, Mariagrazia Morini, Gianluca Pignatelli e Federico De Ponti. Al centro, le criticità del progetto sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via), che, secondo i firmatari, recepirebbe solo in minima parte le condizioni poste dal Comune di Treviglio. L’ interpellanza richiama la posizione espressa dal sindaco Juri Imeri già nel 2023: aggiornamento degli studi sul traffico, riduzione del consumo di suolo, elevati standard di sicurezza, tutela del reticolo idrico, accessi viari da ovest e da nord, opere di mitigazione ambientale e salvaguardia delle aree agricole e storiche, in particolare tra le frazioni di Geromina, Castel Cerreto e Battaglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
