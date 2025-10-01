Treviglio. L’interconnessione autostradale ex Ibp approda in consiglio comunale. Martedì 30 settembre sarà discussa un’interpellanza presentata dalla consigliera Matilde Tura insieme ai consiglieri Erik Molteni, Laura Rossoni, Mariagrazia Morini, Gianluca Pignatelli e Federico De Ponti. Al centro, le criticità del progetto sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via), che, secondo i firmatari, recepirebbe solo in minima parte le condizioni poste dal Comune di Treviglio. L’ interpellanza richiama la posizione espressa dal sindaco Juri Imeri già nel 2023: aggiornamento degli studi sul traffico, riduzione del consumo di suolo, elevati standard di sicurezza, tutela del reticolo idrico, accessi viari da ovest e da nord, opere di mitigazione ambientale e salvaguardia delle aree agricole e storiche, in particolare tra le frazioni di Geromina, Castel Cerreto e Battaglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, interpellanza sul progetto ex Ibp. Imeri: “Ok al collegamento, ma non a tutti i costi”