Treviglio. Il consiglio comunale, nella serata di martedì 30 settembre, ha approvato all’ unanimità l’acquisizione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di un monolocale e di un box in via Pontirolo, che verranno destinati a servizi abitativi transitori. L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ( Anbsc ), la prefettura di Bergamo e l’ amministrazione comunale. “L’acquisizione di questi immobili ha un valore patrimoniale importante, ma ha soprattutto una valenza sociale perché saranno destinati ai servizi abitativi transitori garantendo un alloggio alle persone e famiglie in difficoltà – ha spiegato il sindaco Juri Imeri – A monte però c’è una scelta ancora più importante dell’amministrazione: acquisire due beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata conferma che lo Stato c’è e ribadisce l’impegno del Comune di Treviglio e di tutte le istituzioni nel rilanciare costantemente l’attenzione sul fronte della legalità e della giustizia sociale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, il Comune acquisisce due immobili confiscati alla criminalità organizzata