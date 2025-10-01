Treviglio il Comune acquisisce due immobili confiscati alla criminalità organizzata
Treviglio. Il consiglio comunale, nella serata di martedì 30 settembre, ha approvato all’ unanimità l’acquisizione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di un monolocale e di un box in via Pontirolo, che verranno destinati a servizi abitativi transitori. L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ( Anbsc ), la prefettura di Bergamo e l’ amministrazione comunale. “L’acquisizione di questi immobili ha un valore patrimoniale importante, ma ha soprattutto una valenza sociale perché saranno destinati ai servizi abitativi transitori garantendo un alloggio alle persone e famiglie in difficoltà – ha spiegato il sindaco Juri Imeri – A monte però c’è una scelta ancora più importante dell’amministrazione: acquisire due beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata conferma che lo Stato c’è e ribadisce l’impegno del Comune di Treviglio e di tutte le istituzioni nel rilanciare costantemente l’attenzione sul fronte della legalità e della giustizia sociale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
