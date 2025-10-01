Treviglio al via il terzo lotto del Piano Asfalti 2025
Treviglio. Al via il terzo lotto del Piano Asfalti 2025, un programma di manutenzione straordinaria destinato a strade e marciapiedi della città. “Le risorse impiegate ammontano a 550 mila euro – ha spiegato in conferenza stampa l’assessore Basilio Mangano – I lavori sono iniziati a luglio e sono stati suddivisi in tre lotti che hanno interessato diverse aree della città. La manutenzione delle strade è un elemento fondamentale per la sicurezza e la vivibilità: con questo nuovo intervento – sottolinea Mangano – continuiamo a investire sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini trevigliesi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
