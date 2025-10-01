Tresoldi | Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan sono un tifoso rossonero
Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge, nel post partita contro l'Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tresoldi: "Il mio sogno è sempre quello di giocare nel Milan" - Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge, al termine della sfida persa dai belgi contro l'Atalanta ieri sera in Champions League, ha parlato in zona mista ai ... Secondo milannews.it
Tresoldi apre all'Italia: "Il mio telefono è acceso, se Gattuso chiama..." - L'attaccante del Bruges classe 2004, che gioca con le under tedesche, prima del match con l'Atalanta ha aperto a un possibile futuro in azzurro: "Mi farebbe molto piacere parlare col ct" ... Da msn.com