Trenord sciopero del 2 e 3 ottobre in Lombardia | le fasce di garanzia

Il sindacato SI Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private che interesserà anche il trasporto ferroviario. La protesta indetta in tutta Italia scatterà alle 21 di giovedì 2 ottobre e si concluderà alle 20.59 di venerdì 3 ottobre 2025, con ripercussioni attese sul servizio ferroviario in Lombardia. Lo sciopero, fa sapere Trenord, potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. I motivi della protesta e il possibile anticipo. Lo sciopero di SI COBAS riguarda ”il genocidio in atto da quasi due anni nella striscia di Gaza contro il popolo palestinese ad opera del terrorismo di stato sionista non solo prosegue senza sosta, ma continua ad alimentarsi quotidianamente in una macabra e raccapricciante sequela di massacri indiscriminati contro la popolazione civile inerme, in primis i bambini, sterminati senza pietà o ridotti alla fame”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trenord, sciopero del 2 e 3 ottobre in Lombardia: le fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: trenord - sciopero

Sciopero Trenord il 4 e 5 settembre, a rischio i trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti confermato: gli orari garantiti da Trenord

Sciopero per Gaza: servizi Trenord e Atm a rischio lunedì 22 settembre

Sciopero ferroviario2-3 ottobre probabile impatto sul servizio Malpensa Express; disagi sui servizi Trenord sciopero nazionale SI Cobas. Garantite le fasce 06:00–09:00 e 18:00–21:00. Bus sostitutivi su Milano Cadorna/Malpensa e Stabio/Malpensa. info: https: - X Vai su X

Sciopero SI Cobas, possibili disagi su Trenord fra il 2 e il 3 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero 2 e 3 ottobre 2025 a Milano e in Lombardia: info su treni, metro, orari, fasce garantite, scuole chiuse - La sigla sindacale Si Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025. Si legge su mentelocale.it

Sciopero treni il 2 e 3 ottobre 2025 a Genova e in Liguria: treni garantiti, orari e info - 59 di venerdì 3 ottobre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del ... Secondo mentelocale.it