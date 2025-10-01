Trenord assume capitreno e non solo | ecco come candidarsi

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenord è alla ricerca di nuovi capitreno. Fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura. Non solo. Sull'apposita pagina è possibile candidarsi anche per i ruoli di Responsabile manutenzione impianti e di Operatore tecnico manutenzione rotabili. Il capotreno, spiega Trenord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: trenord - assume

