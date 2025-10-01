Trenord assume capitreno e non solo | ecco come candidarsi

Trenord è alla ricerca di nuovi capitreno. Fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura. Non solo. Sull'apposita pagina è possibile candidarsi anche per i ruoli di Responsabile manutenzione impianti e di Operatore tecnico manutenzione rotabili. Il capotreno, spiega Trenord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: trenord - assume

Opportunità per chi cerca lavoro: Trenord assume, ecco come candidarsi

Trenord assume: si cercano addetti all’assistenza e al controllo

Trenord assume nuovi addetti all'assistenza e al controllo

Trenord assume nuovi operatori di assistenza e controllo: opportunità per diplomati o laureati, candidature entro il 30 settembre. Tutti i dettagli nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Trenord cerca nuovi capitreno: candidature aperte fino al 15 ottobre - Oltre ai capitreno, selezioni anche per responsabili e tecnici della manutenzione: tutte le informazioni sul sito aziendale ... Segnala ciaocomo.it

Trenord cerca nuovi capitreno e tecnici: candidature aperte fino al 15 ottobre - Il capotreno è il volto del servizio a bordo delle corse lombarde; previste selezioni anche per responsabili e tecnici manutenzione. Secondo varesenoi.it