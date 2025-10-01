Treno della Circum strapieno | rissa tra passeggeri

Caos su convoglio della Circum da Napoli per Sorrento. Il treno è affollato e le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per disordini tra i passeggeri. Inizio di giornata caotico per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per effettuare i loro spostamenti. Questa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il treno della Circum è troppo affollato, rissa a bordo tra i passeggeri: arrivano le forze dell’ordine

