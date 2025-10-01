Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 km h a expo ferroviaria 2025

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato oggi il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 kmh, all’inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025. Questo treno di nuova generazione per l’Italia rappresenta un passo in avanti significativo nella mobilità regionale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di Regione Lombardia, tra cui gli Assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche). Presenti anche: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director di Alstom in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trenitalia e alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 km h a expo ferroviaria 2025

© Lanazione.it - Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 km/h a expo ferroviaria 2025

In questa notizia si parla di: trenitalia - alstom

Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 KM/H a Expo Ferroviaria 2025

Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a Expo Ferroviaria 2025. Potrà viaggiare fino a 200 km/h

trenitalia alstom presentano nuovoTrenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 km/h a expo ferroviaria 2025 - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato oggi il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 ... Da lanazione.it

trenitalia alstom presentano nuovoIl Coradia Stream di Alstom raggiunge i 200 km/h - Trenitalia e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h, all’inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025. Lo riporta fsnews.it

Cerca Video su questo argomento: Trenitalia Alstom Presentano Nuovo