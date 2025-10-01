Treni un’altra mattina di caos | problemi tecnici e persone sui binari ritardi e cancellazioni

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 1 ottobre 2025 – Ci risiamo. È un’altra mattinata di caos per i pendolari che si muovono in treno. La circolazione ferroviaria in Toscana ha infatti subito rallentamenti su alcune linee a causa di problemi di natura diversa.  La prima criticità si è verificata intorno alle 7: c’è stato un inconveniente tecnico a Montalto di Castro sulla linea Pisa-Roma. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali –  scrive il sito di Trenitalia –  hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. Il secondo problema è avvenuto sulla linea fiorentina. Intorno alle 08:15 è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Firenze Statuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

treni un8217altra mattina di caos problemi tecnici e persone sui binari ritardi e cancellazioni

© Lanazione.it - Treni, un’altra mattina di caos: problemi tecnici e persone sui binari, ritardi e cancellazioni

In questa notizia si parla di: treni - altra

Treni, altra giornata nera in Puglia: prima un guasto elettrico, ora un altro incendio. Ritardi, blocchi e bus sostitutivi

Treni, altra giornata nera: cade un traliccio ad Ancona, in Puglia ritardi fino a due ore

Modifiche alla circolazione dei treni fino al 12 settembre, Iacovissi (PSI): "Un’altra estate di passione"

treni un8217altra mattina caosMaltempo e caos treni, pesanti disagi per il trasporto ferroviario - Non esita a parlare di "situazione catastrofica", Ettore Maroni, portavoce dei pendolari comaschi che ... Lo riporta espansionetv.it

treni un8217altra mattina caosSciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Treni Un8217altra Mattina Caos