Treni un’altra mattina di caos | problemi tecnici e persone sui binari ritardi e cancellazioni
Firenze, 1 ottobre 2025 – Ci risiamo. È un’altra mattinata di caos per i pendolari che si muovono in treno. La circolazione ferroviaria in Toscana ha infatti subito rallentamenti su alcune linee a causa di problemi di natura diversa. La prima criticità si è verificata intorno alle 7: c’è stato un inconveniente tecnico a Montalto di Castro sulla linea Pisa-Roma. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali – scrive il sito di Trenitalia – hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. Il secondo problema è avvenuto sulla linea fiorentina. Intorno alle 08:15 è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Firenze Statuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
