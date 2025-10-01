Treni persone sui binari | maxi ritardi a Firenze

Dalle 8:15 la circolazione è rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Firenze Statuto.A causa dell'intrusione di queste persone nella zona riservata alla rete ferroviaria, il traffico ferroviario nell'area del nodo di Firenze sta subendo ritardi e disagi che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it