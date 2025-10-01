Treni linea Firenze-Empoli | stop alla circolazione nel fine settimana per lavori

Firenzepost.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze ed Empoli nei fine settimana 4-5 e 11-12 ottobre e 8-9 e 22-23 novembre 2025 per lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell'area di Firenze Cascin L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

treni linea firenze empoli stop alla circolazione nel fine settimana per lavori

© Firenzepost.it - Treni, linea Firenze-Empoli: stop alla circolazione nel fine settimana per lavori

In questa notizia si parla di: treni - linea

Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni

Casucci, «Treni pendolari su linea lenta, Regione chieda a Mit sconto su abbonamenti»

Treni, lavori sulla linea Bergamo-Verdello: bus sostitutivi e modifiche

Lavori sulla linea, treni soppressi o rallentati - EMPOLI: Annunciati degli interventi di manutenzione a Firenze Cascine per quattro fine settimana: chiusura totale con l'eccezione dell'election day ... Lo riporta toscanamedianews.it

treni linea firenze empoliLavori sulla linea ferroviaria, per quattro weekend circolazione sospesa tra Firenze ed Empoli - Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre 2025 saranno effettuati lavori per il rinnovo di 6 deviatoi nell’area di Firenze Cascine. gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Treni Linea Firenze Empoli