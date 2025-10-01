Treni linea Firenze-Empoli | stop alla circolazione nel fine settimana per lavori
Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze ed Empoli nei fine settimana 4-5 e 11-12 ottobre e 8-9 e 22-23 novembre 2025 per lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell'area di Firenze Cascin L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
