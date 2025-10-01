Tre tifosi dello Slavia Praga denunciati | la guerriglia in piazza Duomo e lo striscione vietato
Milano, 1 ottobre 2025 – Tre ultrà dello Slavia Praga sono stati denunciati dalla polizia prima della partita di Champions League della loro squadra contro l' Inter, andata in scena martedì 30 settembre allo stadio Meazza e terminata 3 a 0 per i padroni di casa. I tifosi cechi, rispettivamente di 29, 32 e 39 anni, sono stati indagati a vario titolo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per lancio di oggetti. Inoltre sono stati sottoposti a Daspo dal questore. In piazza Duomo. I fatti contestati non sono avvenuti vicino a San Siro, ma in piazza Duomo. Nel pomeriggio, alcune migliaia di tifosi si sono ritrovati davanti alla Cattedrale e si sono compattati per srotolare uno striscione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
