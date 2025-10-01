Tre pizzerie tra le migliori d’Italia si trovano nelle Marche | ecco quali
Ancona, 1 ottobre 2025 – Tre pizzerie marchigiane nella top 100 nazionale dei Pizza Awards 2025. Mamma Rosa di Ortezzano, in provincia di Fermo, si è piazzata al 65° posto ed è stata considerata migliore pizzeria di regione. Un gradino sotto c’è Mezzometro di Senigallia, al 92° posto c’è infine Farina Pizzeria a Pesaro. L’Oscar della pizza italiana . "Migliore pizza d'Italia": Marche in classifica. I premiati: chi c’è sul podio. L’Oscar della pizza italiana . Si è conclusa a Roma, nello Spazio Novecento all’Eur, l’ultima edizione dei Pizza Awards 2025, un evento che ha celebrato le eccellenze della pizza italiana e visto la partecipazione di circa 800 operatori del settore tra pizzaioli, giornalisti e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pizzerie - migliori
