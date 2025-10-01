Tre nuovi e bellissimi libri da leggere a ottobre

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni mercoledì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live - che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - bellissimi

Tre nuovi bellissimi libri da leggere nel weekend

Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno

Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno

Tre nuovi bellissimi libri per viaggiare con la mente anche in autunno - Fughe da fermo: i nostri consigli settimanali per un weekend ancora ricco di storie a colori ... Come scrive quicomo.it

tre nuovi bellissimi libriImperia: “Spazio Raro”, la biblioteca inclusiva di Anffas si arricchisce di nuovi libri. Donati da tre autori per sostenere il progetto - Nuove pagine si aggiungono al patrimonio culturale di Spazio Raro – Una Biblioteca Inclusiva, progetto promosso da Anffas Imperia, Associazione H. Segnala imperiapost.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Nuovi Bellissimi Libri