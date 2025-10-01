Tre membri di Hamas arrestati a Berlino | Volevano colpire siti ebraici

(Adnkronos) – Tre presunti membri di Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l'accusa di terrorismo e il sospetto che stessero preparando ''un grave atto di violenza in Germania''. Lo affermano i procuratori tedeschi, che secondo quanto scrive Der Spiegel ritengono che i tre si siano ''procurati armi e munizioni in Germania per condurre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

