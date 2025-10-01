Tre medici indagati per omicidio colposo di Sylla Mamadou Khadialy il 35enne morto in carcere dopo l’arresto

Tre medici indagati per omicidio colposo in reazione alla morte di Sylla Mamadou Khadialy, il 35enne deceduto in cella venerdì 26 settembre dopo 24 ore dal suo arresto a Caserta. Due medici sotto indagine erano in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre uno prestava servizio al 118. Sulla vicenda indaga la pm di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Pinto, che ha disposto l’autopsia sulla salma: l’esame si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, all’istituto di medicina legale. La mattina del 25 settembre Khadialy era stato fermato alla stazione di Caserta in stato di forte agitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre medici indagati per omicidio colposo di Sylla Mamadou Khadialy, il 35enne morto in carcere dopo l’arresto

