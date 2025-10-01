Tre concerti dell' Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in omaggio a Nino Rota
L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari inaugura la nuova stagione autunnale con i “Dialoghi con Rota”, un progetto speciale dedicato a Nino Rota, figura centrale della programmazione triennale 2025-2027 dell’ICO Bari. Tre serate a Bari, il 3, 10 e 17 ottobre, tra il Teatro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: concerti - orchestra
Carniarmonie, un fine settimana di concerti con duo, coro ed orchestra
Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali
Orchestra da Camera Fiorentina. Si apre il festival musicale dei concerti della liuteria toscana
Prenotazioni per i concerti di sabato (21 o 22) e domenica (16 o 17): [email protected] Orchestra Giovanile Luigi Cherubini Ravenna TourismFondazione RavennAntica - facebook.com Vai su Facebook
“Il mito di Don Chisciotte” in musica: l’Orchestra Sinfonica Siciliana omaggia il cavaliere visionario con tre concerti sotto le stelle - Un originale omaggio musicale a uno dei personaggi più amati e visionari della letteratura universale: Don Chisciotte della Mancia, cavaliere errante per eccellenza, simbolo eterno di follia, idealism ... Si legge su ilsicilia.it
Min Chung alla guida dell’Orchestra del Maggio - In programma “L’Ascension” di Olivier Messiaen e la “Sinfonia n. nove.firenze.it scrive