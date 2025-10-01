Tre concerti dell' Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in omaggio a Nino Rota

L'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari inaugura la nuova stagione autunnale con i "Dialoghi con Rota", un progetto speciale dedicato a Nino Rota, figura centrale della programmazione triennale 2025-2027 dell'ICO Bari. Tre serate a Bari, il 3, 10 e 17 ottobre, tra il Teatro.

