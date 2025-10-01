Travolto in bici da un’auto | grave in ospedale
SAN QUIRICO D’ORCIA – Grave dopo l’incidente sulla Cassia. Un 66enne è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stato investito da un’auto in sella alla sua bici. È successo oggi (1 ottobre) poco prima delle 13 nel territorio del comune di San Quirico d’Orcia. Oltre a Pegaso 2 sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: travolto - bici
Trentenne travolto in bici muore nel Bresciano
Morì in bici travolto da un tir: condannato il camionista
Tredicenne in bici travolto da uno scooter, ricoverato in fin di vita: è in prognosi riservata
E' Antonio Sorgi la vittima del drammatico incidente avvenuto lungo la Tiburtina Valeria, all’altezza della frazione Villa San Sebastiano di Tagliacozzo. L’anziano, maestro in pensione, è stato travolto mentre era in bici da un furgone alla cui guida un 58enne ris - facebook.com Vai su Facebook
Giovane 14enne travolto in bici da un'auto all'incrocio https://ift.tt/4pPVjxy https://ift.tt/sknDLiR - X Vai su X
Napoli, travolti bici e pedoni: 4 incidenti gravi nel fine settimana. Tutti ricoverati in codice rosso - Uno uomo di 65 anni alla guida di uno scooter travolto da un'auto a Calata Capodichino ieri sera, ... Secondo fanpage.it
Travolto in bici sulle strisce mentre torna da scuola: 13enne in gravi condizioni. L’automobilista: «Ha sterzato di colpo, usava il telefonino» - Un tredicenne, uscito da scuola, si stava dirigendo verso casa con la sua mountain bike verde, percorrendo il margine della Noalese. Si legge su ilgazzettino.it