Travolto in bici da un’auto | grave in ospedale

SAN QUIRICO D’ORCIA – Grave dopo l’incidente sulla Cassia. Un 66enne è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stato investito da un’auto in sella alla sua bici. È successo oggi (1 ottobre) poco prima delle 13 nel territorio del comune di San Quirico d’Orcia. Oltre a Pegaso 2 sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it