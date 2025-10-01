Travolto e ucciso da un’auto Pirata scovato dalle telecamere
È stato individuato e denunciato il pirata della strada che lunedì sera ha investito e ucciso Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. I carabinieri della Compagnia di Cortona, dopo i rilievi di legge eseguiti la sera stessa dell’ incidente mortale, hanno proseguito senza sosta le ricerche che hanno portato a identificare l’uomo che era al volante. Dopo aver travolto De Carlo e trascinato il suo corpo per una ventina di metri, non si era fermato a prestare soccorso, tirando dritto e facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di un cittadino di Cortona che guidava un’auto non sua, con tutta probabilità di una parente residente nelle campagne del comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
