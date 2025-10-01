Travolta e inghiottita dall' alluvione che s' è abbattuto su Favara | ha 38 anni ed è mamma di tre figli la donna dispersa

Si chiama Marianna Bello la donna di Favara che sta tenendo l'intera cittadina, ma non soltanto, con il cuore in gola. La trentottenne è sposata ed è mamma di tre figli. La donna è stata travolta dalle acque alluvionali che, stamattina, si sono abbattute su Favara. Si trovava in via Sottotenente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it