Travolta e inghiottita dall' alluvione che s' è abbattuto su Favara | ha 38 anni ed è mamma di tre figli la donna dispersa
Si chiama Marianna Bello la donna di Favara che sta tenendo l'intera cittadina, ma non soltanto, con il cuore in gola. La trentottenne è sposata ed è mamma di tre figli. La donna è stata travolta dalle acque alluvionali che, stamattina, si sono abbattute su Favara. Si trovava in via Sottotenente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
? #Bangkok – Un improvviso cedimento stradale ha aperto una voragine di circa 50 metri di profondità e 30 metri di larghezza e lunghezza. Una gru parcheggiata di fronte a un centro sanitario è stata inghiottita dal crollo. Le autorità locali spiegano che la ca - facebook.com Vai su Facebook
Inghiottita dal fango davanti al marito: trovato il corpo della turista tedesca dispersa durante l'alluvione - È stato trovato dai vigili del fuoco il corpo di Andrea Holetz, la turista tedesca di 64 anni dispersa dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Scrive today.it
Nubifragio a Favara, dispersa una donna travolta dall'acqua - La donna sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Riporta msn.com