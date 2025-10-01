Trattenimento in servizio docenti e ATA | chi può presentare domanda entro il 21 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con circolare del 25 settembre, ha fornito le indicazioni sulle domande di pensionamento del personale scolastico, relative all’anno 2026. Nella stessa circolare le indicazioni sul trattenimento in servizio, le cui istanze devono essere presentate entro il 21 ottobre 2025, esclusivamente in formato analogico o digitale, ma non tramite la piattaforma POLIS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Trattenimento in servizio a scuola oltre i 70 anni: la Cassazione contesta il limite di età

