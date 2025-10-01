Trasporto turistico area Unesco Firenze pubblicato avviso

Firenze, 1 ottobre 2025 - Il Comune di Firenze ha pubblicato l'avviso pubblico - online, nella pagina 'Imprese e commercio') - per il rilascio dei 24 nulla osta previsti dal regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'area Unesco, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio. La finalità, si spiega da Palazzo Vecchio, è il rilascio in via sperimentale di un numero massimo di 12 nulla osta per ciascuno dei due itinerari stabiliti dall'amministrazione comunale, lungo i quali potranno prestare servizio le navette turistiche: non potranno essere rilasciati più di tre nulla osta allo stesso soggetto.

