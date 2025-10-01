Trasporto pubblico a Genova Bucci dopo le osservazioni di Anac | Affidare il servizio in house ad Amt è legale

Il governatore ligure: “Confermo l'interesse della Regione a entrare in Amt, appena la sindaca e il vicesindaco riterranno che questo sia opportuno”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Trasporto pubblico a Genova, Bucci dopo le osservazioni di Anac: “Affidare il servizio in house ad Amt è legale”

A Genova il trasporto pubblico è al collasso: Salis svolti a destra - La sindaca di Genova chiamata a rinnegare la gestione pubblica dei trasporti per una voragine da 36 milioni di euro dovuta anche a una gratuità eccessiva dei titoli di viaggio. Scrive ilfoglio.it