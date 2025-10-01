Trasporto pubblico a Genova Bucci dopo le osservazioni di Anac | Affidare il servizio in house ad Amt è legale

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore ligure: “Confermo l'interesse della Regione a entrare in Amt, appena la sindaca e il vicesindaco riterranno che questo sia opportuno”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

trasporto pubblico a genova bucci dopo le osservazioni di anac affidare il servizio in house ad amt 232 legale

Trasporto pubblico a Genova, Bucci dopo le osservazioni di Anac: "Affidare il servizio in house ad Amt è legale"

