Trasmissioni l' evento dedicato alla danza contemporanea a Tuscania Il programma

Il 4 e il 5 ottobre (con anteprime il 2 e il 3 ottobre) a Tuscania va in scena “Trasmissioni”, la prima sezione di “Teatri di vetro. Presidio di pratiche e pensiero”, giunto alla diciannovesima edizione.L'evento è dedicato alla danza e alle sue trasmissioni artistiche e offre agli spettatori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it