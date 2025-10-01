Trasmissioni l' evento dedicato alla danza contemporanea a Tuscania Il programma
Il 4 e il 5 ottobre (con anteprime il 2 e il 3 ottobre) a Tuscania va in scena “Trasmissioni”, la prima sezione di “Teatri di vetro. Presidio di pratiche e pensiero”, giunto alla diciannovesima edizione.L'evento è dedicato alla danza e alle sue trasmissioni artistiche e offre agli spettatori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: trasmissioni - dedicato
Trasmissioni, l'evento dedicato alla danza contemporanea a Tuscania. Il programma
TRASMISSIONE PIÙ VISTA. Lo speciale di “Varietek” dedicato a Mogol, intitolato “In viaggio con Mogol”, andato in onda ieri sulla rete ammiraglia del gruppo Diemmecom: LAC TV, e’ stato seguito da molti calabresi, ovvero 60.471 contatti netti con un Ascolto - facebook.com Vai su Facebook
A Torino contenuti accessibili per un evento di teatro-danza - Teatro Nazionale di Torino proporrà un appuntamento speciale, nell’àmbito del "Torinodanza Festival", producendo per la ... Si legge su superando.it