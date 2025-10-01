Trasmettere lo schermo di PC o smartphone su Fire TV Stick

Navigaweb.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Amazon Fire TV Stick ha avuto un grande successo grazie alla compatibilità con le più famose app di streaming, che permettono a chiunque di accedere ai migliori contenuti multimediali presenti su Internet senza dover puntare per forza su una Smart TV o su altre soluzioni multimediali. Pochi utenti conoscono però una delle funzioni più utili del Fire TV: la duplicazione dello schermo. Con questa funzione il Fire TV diventa un ricevitore Miracast e può quindi mostrare lo schermo di un PC o di un dispositivo mobile senza fili. Collegare un dispositivo alla TV tramite Fire TV Stick permette di godersi video di YouTube, foto di famiglia o presentazioni di lavoro su uno schermo grande. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasmettere - schermo

trasmettere schermo pc smartphoneCome fare live su YouTube senza 50 iscritti - Scopri come andare in diretta su YouTube senza i 50 iscritti richiesti! 24hlive.it scrive

Trasmettere lo schermo di Android in diretta su Facebook, YouTube o Twitch (anche assieme) - Ecco la nostra video guida su come trasmettere lo schermo di Android in diretta su Facebook, YouTube o Twitch (anche assieme). Da tech.fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Trasmettere Schermo Pc Smartphone