Trasmettere lo schermo di PC o smartphone su Fire TV Stick
L'Amazon Fire TV Stick ha avuto un grande successo grazie alla compatibilità con le più famose app di streaming, che permettono a chiunque di accedere ai migliori contenuti multimediali presenti su Internet senza dover puntare per forza su una Smart TV o su altre soluzioni multimediali. Pochi utenti conoscono però una delle funzioni più utili del Fire TV: la duplicazione dello schermo. Con questa funzione il Fire TV diventa un ricevitore Miracast e può quindi mostrare lo schermo di un PC o di un dispositivo mobile senza fili. Collegare un dispositivo alla TV tramite Fire TV Stick permette di godersi video di YouTube, foto di famiglia o presentazioni di lavoro su uno schermo grande. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
