Il mondo dei fumetti Marvel attraversa un momento di profondo cambiamento con l'introduzione di una nuova fase per Wolverine e l'intero universo degli X-Men. Questa rivoluzione si traduce in un restyling completo del personaggio, un nuovo nome e la presenza di un potente e oscuro nuovo antagonista che ha trasformato Wolverine in un simbolo del male. La narrazione si inserisce nell'ambito dell'evento chiamato "L'Età della Rivelazione", che segna il reboot della linea editoriale Marvel dedicata agli X-Men. wolverine diventa "the angel of death". logan è stato sottoposto a lavaggio del cervello ed è ora il principale sicario di Rivelazione.

© Jumptheshark.it - Trasformazione sinistra di wolverine nell’era della rivelazione marvel