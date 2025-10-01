Tramvia il tema divide ancora Botta e risposta sugli espropri
Come tutte le grandi opere, la tramvia continua a dividere. E probabilmente lo farà anche quando sarà realizzata. Nell’immediato sono Fratelli d’Italia e il Pd a contendersi la scena. Da un lato con il capogruppo in consiglio comunale, Roberto Valerio, dall’altro con la segreteria del partito guidata da Alessandro Carmignani. Valerio, infatti, a seguito della pubblicazione dell’avviso del comune di Firenze sugli espropri dei terreni per il passaggio della linea 4.2, chiede una proroga di ulteriori 30 giorni, oltre ai 30 già stabiliti, per la presentazione delle osservazioni. E, per farlo, si rivolge direttamente al sindaco Tagliaferri perché si faccia sentire a Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
