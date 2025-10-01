Trailer della stagione 2 di landman | l’apparizione esplosiva di sam elliott
anteprima della seconda stagione di landman: il ritorno di un successo targato Taylor Sheridan. La serie televisiva Landman sta per tornare con la sua attesissima seconda stagione, annunciata da un trailer ufficiale appena rilasciato. La produzione, diretta dal noto regista e sceneggiatore Taylor Sheridan, vede ancora una volta come protagonista Billy Bob Thornton. La data di debutto è fissata per il 16 novembre su Paramount+, promettendo ai fan nuovi sviluppi e approfondimenti sulla vita dei personaggi. il trailer ufficiale e i dettagli principali. Il nuovo teaser evidenzia principalmente la presenza di Sam Elliott nel ruolo del padre del personaggio interpretato da Thornton. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: trailer - stagione
L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo
Estate nei tuoi occhi stagione 3: cast, trama e trailer svelati
Il trailer della stagione 5 di stranger things mostra un destino ancora peggiore per max
Giovedì sarà rilasciato il trailer della seconda stagione di Maxton Hall. - X Vai su X
Nobody Wants This arriva tra meno di un mese su Netflix con la sua nuova stagione, e sono in arrivo nel cast anche altri due attori famosissimi. Ecco il trailer della nuova stagione! - facebook.com Vai su Facebook
Landman, il teaser trailer della stagione 2 [HD] - Una serie con Billy Bob Thornton, Jon Hamm, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph. Scrive mymovies.it
Landman: Demi Moore prende il potere nel teaser trailer ufficiale della stagione 2 - Landman, la serie tv con Billy Bob Thornton ambientata nel pericoloso mondo dei giacimenti petroliferi del Texas, tornerà su Paramount+ il 16 novembre: il nuovo teaser trailer anticipa una seconda ... Segnala comingsoon.it