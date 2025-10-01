Trailer della stagione 2 di landman | l’apparizione esplosiva di sam elliott

anteprima della seconda stagione di landman: il ritorno di un successo targato Taylor Sheridan. La serie televisiva Landman sta per tornare con la sua attesissima seconda stagione, annunciata da un trailer ufficiale appena rilasciato. La produzione, diretta dal noto regista e sceneggiatore Taylor Sheridan, vede ancora una volta come protagonista Billy Bob Thornton. La data di debutto è fissata per il 16 novembre su Paramount+, promettendo ai fan nuovi sviluppi e approfondimenti sulla vita dei personaggi. il trailer ufficiale e i dettagli principali. Il nuovo teaser evidenzia principalmente la presenza di Sam Elliott nel ruolo del padre del personaggio interpretato da Thornton. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

