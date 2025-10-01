Trail della Barbera 2025 | i percorsi da 25 e 16 km della corsa tra i vigneti

Dopo due anni di rodaggio, l'evento fra i sentieri fra i vigneti tra Langhe e Monferrato si conferma molto seguito dagli appassionati di corsa fuoristrada. Verso il tutto esaurito per la corsa tra le vigne di sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trail della Barbera 2025: i percorsi da 25 e 16 km della corsa tra i vigneti

In questa notizia si parla di: trail - barbera

Maurizio sabato ci sarà nella 16 km a Mongardino! la foto è dello scorso anno, proprio al Trail della Barbera, lui sarà nella corta, ma attenzione, la 25 assegna i titoli regionali di trail corto! FORZA con le ISCRIZIONI e ci vediamo sabato pomeriggio! Le info, anc - facebook.com Vai su Facebook

Trail della Barbera: Mongardino si prepara alla grande festa del trail running - Sabaato 4 ottobre 2025 tornano le gare sui sentieri astigiani con percorsi da 16 e 25 km, gare giovanili e camminata tra le vigne ... Secondo lavocediasti.it

Sono due percorsi, di 25 e 16 km, per un trail panoramico e con contorni pazzeschi. Andiamo a scoprire qualcosa in più - E così, da una folle idea (o da un sogno) di Fausto, Paolo e Edoardo, nasce il Trail della ... Si legge su gazzetta.it