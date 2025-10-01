Tragico incidente a Pescara | ciclista travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce
La vittima è una donna di 40 anni. Un grave incidente stradale è costato la vita a una donna di circa 40 anni nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre a Pescara. La donna stava percorrendo via Rio Sparto in sella a una bici elettrica e si trovava sulle strisce pedonali quando è stata violentemente investita. La dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto avrebbe colpito la ciclista mentre stava superando un'altra vettura che si era fermata per consentire alla donna di attraversare ma, si tratta di informazioni appena arrivate, e saranno le indagini ad accertare che cosa ha causato la tragedia ed eventuali responsabilità.
Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro tra Auto e Bici Elettrica - Un gravissimo incidente stradale con esito mortale ha scosso Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, in via Rio Sparto.
Choc a Pescara: ciclista uccisa a 43 anni dallo scontro con un'auto in via Rio Sparto - PESCARA La bici su un lato della strada, accartocciata, il corpo sbalzato al centro della carreggiata.