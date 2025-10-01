Tragedia nel porto italiano è caduto dal quinto piano Presenti sotto shock

Un evento di estrema gravità e dal tragico epilogo ha scosso profondamente l’ambiente lavorativo dell’ Autorità Portuale, gettando un’ombra di dolore e sconcerto sull’intera infrastruttura del porto. Nelle prime ore della mattinata, si sarebbe consumato quello che, secondo le prime e prudenti ricostruzioni fornite dagli inquirenti, potrebbe essere un gesto estremo messo in atto da un dipendente dell’ente. L’uomo, infatti, si sarebbe lanciato nel vuoto da un’altezza considerevole, precisamente dal quinto piano dell’edificio che funge da sede amministrativa dell’Autorità all’interno dello scalo marittimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tragedia nel porto italiano 232 caduto dal quinto piano presenti sotto shock

