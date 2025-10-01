Tragedia nel Parco del Circeo | precipita velivolo dell’Aeronautica Militare due morti Il cordoglio del Governo
Un grave incidente ha colpito oggi l’Aeronautica Militare: un velivolo T-260B, biposto, appartenente al 70° Stormo di Latina, è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, in volo per una missione addestrativa, è stato trovato dai soccorritori in fiamme: all’interno sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due militari a bordo. L’aereo, inizialmente scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche coordinate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. Fortunatamente non ci sarebbero abitazioni o civili coinvolti: il punto d’impatto si trova in una zona boschiva tra Cerasella e la Migliara 49, vicino a una delle entrate del Parco, in un’area di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
