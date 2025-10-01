Tragedia nei cieli di Latina | due vittime in un volo di addestramento Deceduti il comandante ed un allievo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente aereo si è verificato nella mattinata di oggi nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, alle porte di Sabaudia. A perdere la vita sono stati il colonnello Simone Mettini, comandante della scuola di volo del 70° Stormo di Latina Scalo, e un giovane allievo pilota che si trovava con lui a bordo del velivolo militare. Il velivolo impegnato in un volo addestrativo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo era impegnato in un’esercitazione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel bosco a circa quattro chilometri dalla strada statale Pontina, tra la Migliara 49 e la località Cerasella. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

