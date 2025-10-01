Tragedia in volo muore giovane allievo pilota ciociaro
Una tragedia immane ha sconvolto in queste ore anche il nord della Ciociaria. Nell'incidente aereo di questa mattina a Sabaudia (Lt) ha perso la vita un giovane del Serrone (Frosinone) ed il colonnello Simone Mettini.Infatti, come riportano i colleghi di latinatoday.it - sono il comandante della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - volo
“Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia
Gita all’aria aperta finisce in tragedia: “Lino ha perso l’equilibrio”, il volo terrificante
Tragedia a Pozzuoli: muore giovane centauro dopo un violento scontro e un volo dal ponte
Tragedia in volo: cade dalla mongolfiera e muore, ritrovato dopo ore di ricerche https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/22/cade-dalla-mongolfiera-in-volo-e-precipita-nel-vuoto-il-corpo-del-33enne-ritrovato-dopo-ore-di-ricerche/8134515/?utm_term=Autofeed&utm_ - X Vai su X
https://www.arezzoinforma.it/tragedia-in-pratomagno-63enne-perde-la-vita-dopo-un-volo-di-40-metri/ - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in volo, il cordoglio delle istituzioni - Dal Ministero della Difesa al Comune di Latina, fino all’Ente Parco e alla politica locale, unanime il cordoglio per il colonnello Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli ... Segnala latinaoggi.eu
Tragedia a Montenero di Bisaccia: muore a 25 anni in un incidente, era incinta all’ottavo mese - La Golf si è ribaltata sulla provinciale 55, parallela della Chiatalonga. Secondo primonumero.it