Tragedia in volo muore giovane allievo pilota ciociaro

Una tragedia immane ha sconvolto in queste ore anche il nord della Ciociaria. Nell'incidente aereo di questa mattina a Sabaudia (Lt) ha perso la vita un giovane del Serrone (Frosinone) ed il colonnello Simone Mettini.Infatti, come riportano i colleghi di latinatoday.it - sono il comandante della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

