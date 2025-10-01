Tragedia in volo aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia Latina | morti i due piloti a bordo
Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: tragedia - volo
“Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia
Gita all’aria aperta finisce in tragedia: “Lino ha perso l’equilibrio”, il volo terrificante
Tragedia a Pozzuoli: muore giovane centauro dopo un violento scontro e un volo dal ponte
Tragedia in volo: cade dalla mongolfiera e muore, ritrovato dopo ore di ricerche https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/22/cade-dalla-mongolfiera-in-volo-e-precipita-nel-vuoto-il-corpo-del-33enne-ritrovato-dopo-ore-di-ricerche/8134515/?utm_term=Autofeed&utm_ - X Vai su X
https://www.arezzoinforma.it/tragedia-in-pratomagno-63enne-perde-la-vita-dopo-un-volo-di-40-metri/ - facebook.com Vai su Facebook
Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Lo riporta lapresse.it
Aereo dell’Aeronautica militare caduto a Sabaudia: due militari dispersi, riceche in corso - Ci sono due militari dispersi dopo la caduta di un aereo dell'Aeronautica militare a Sabaudia, nel territorio del Parco nazionale del Circeo ... fanpage.it scrive