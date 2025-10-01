Tragedia in volo aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia Latina | morti i due piloti a bordo

Affaritaliani.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Tragedia in volo, aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia (Latina): morti i due piloti a bordo

Tragedia in volo, aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia (Latina): morti i due piloti a bordo

Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina.

Aereo dell'Aeronautica militare caduto a Sabaudia: due militari dispersi, ricerche in corso - Ci sono due militari dispersi dopo la caduta di un aereo dell'Aeronautica militare a Sabaudia, nel territorio del Parco nazionale del Circeo

