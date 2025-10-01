Tragedia del Circeo Crosetto | Un pilota non muore mai vola solo più in alto

Sabaudia, 1 ottobre 2025 – Non solo la tragedia, ma anche il dolore e la vicinanza. La morte del colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli, rimasti vittime stamattina nello schianto del T-260B al Parco nazionale del Circeo, ha scosso profondamente non solo l’Aeronautica Militare, ma l’intero Paese ( leggi qui ). Un dramma che ha immediatamente suscitato la reazione del mondo politico e istituzionale, che si è stretto attorno alle famiglie dei due uomini e a tutta la comunità militare. Dal Governo al Parlamento, dai vertici delle istituzioni ai rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, il messaggio è stato unanime: vicinanza e cordoglio per due servitori dello Stato caduti durante l’adempimento del loro dovere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it