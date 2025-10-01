Tragedia al porto di Napoli uomo precipita dal quinto piano e muore

Un dipendente di una ditta esterna di pulizie ha perso la vita dopo la caduta da un edificio al Porto di Napoli. Inutili i soccorsi, indagini in corso. Dramma in tarda mattinata al porto di Napoli, dove un uomo, dipendente di una ditta esterna di pulizie, è precipitato dal quinto piano del palazzo sede dell’Autorità . 🔗 Leggi su 2anews.it

