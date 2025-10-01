Tragedia al porto di Napoli | dipendente dell’Autorità Portuale precipita dal quinto piano e muore sul colpo

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In mattinata un dipendente dellAutorità Portuale si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal quinto piano del palazzo sede dell’ente nel porto. Il dramma si è consumato intorno alle 12.40. Secondo una prima ricostruzione, il dipendente avrebbe raggiunto una finestra del quinto piano dell’edificio e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

