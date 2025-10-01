Tragedia aerea muore il colonnello dell' Aeronautica Militare Simone Mettini | era originario di Forlì

Un drammatico incidente aereo è costato la vita al colonnello dell'Aeronautica Militare, Simone Mettini. Originario di Forlì, 48 anni, era residente ad Aprilia. In città è stato studente dell'Itaer Baracca. La sciagura si è consumata mercoledì mattina all’interno del Parco nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it