Tragedia aerea muore il colonnello dell' Aeronautica Militare Simone Mettini | era originario di Forlì
Un drammatico incidente aereo è costato la vita al colonnello dell'Aeronautica Militare, Simone Mettini. Originario di Forlì, 48 anni, era residente ad Aprilia. In città è stato studente dell'Itaer Baracca. La sciagura si è consumata mercoledì mattina all’interno del Parco nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tragedia del Circeo, Crosetto: “Un pilota non muore mai, vola solo più in alto” - Il ministro della Difesa omaggia i due militari che hanno perso la vita a Sabaudia. Lo riporta ilfaroonline.it
Tragedia in volo, il cordoglio delle istituzioni - Dal Ministero della Difesa al Comune di Latina, fino all’Ente Parco e alla politica locale, unanime il cordoglio per il colonnello Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli ... latinaoggi.eu scrive