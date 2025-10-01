Tragedia a Sabaudia | precipita aereo militare morti i piloti Il cordoglio di Meloni Crosetto | Cieli blu Simone e Lorenzo
Tragedia nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina, dove un aereo del 70esimo storno dell'Aeronautica militare è precipitato al suolo nel Parco Nazionale del Circeo, provocando la morte dei due militari a bordo, impegnati in una missione di addestramento. L'aereo, un biposto, è stato trovato in fiamme dai vigili del fuoco immediatamente arrivati sul posto. L'incendio sarebbe stato provocato dall'impatto. Al momento non si conoscono le cause dell'incindente. Il cordoglio di Giorgia Meloni. «Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo.
Sabaudia, aereo militare precipita nel Parco del Circeo: il Colonnello Simone Mettini e un allievo morti nello schianto - Tragedia nei cieli della provincia di Latina: un aereo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale del Circeo, nel
