Tragedia nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina, dove un aereo del 70esimo storno dell’Aeronautica militare è precipitato al suolo nel Parco Nazionale del Circeo, provocando la morte dei due militari a bordo, impegnati in una missione di addestramento. L’aereo, un biposto, è stato trovato in fiamme dai vigili del fuoco immediatamente arrivati sul posto. L’incendio sarebbe stato provocato dall’impatto. Al momento non si conoscono le cause dell’incindente. Il cordoglio di Giorgia Meloni. «Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia a Sabaudia: precipita aereo militare, morti i piloti. Il cordoglio di Meloni. Crosetto: «Cieli blu, Simone e Lorenzo»