Tragedia a Pescara | Valeria Di Lorenzo travolta e uccisa in bici arrestato 37enne ubriaco e senza patente

Chi era Valeria Di Lorenzo, la vittima dell’incidente a Pescara?. Una vita segnata da difficoltà, ma anche da speranze e passioni. Valeria Di Lorenzo, 43 anni, viveva a Pescara con il compagno e i loro due cani. Amava gli animali e sognava di trovare un lavoro stabile: sul suo profilo online si descriveva come una persona dinamica, socievole e capace di lavorare in squadra. Martedì 30 settembre, intorno alle 17:30, la sua esistenza è stata spezzata in via Rio Sparto, all’altezza del campetto di San Donato. Stava attraversando sulle strisce pedonali in sella alla sua bici elettrica, quando una Mercedes Classe A l’ha centrata in pieno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Pescara: Valeria Di Lorenzo travolta e uccisa in bici, arrestato 37enne ubriaco e senza patente

