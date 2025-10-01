Tragedia a Paupisi | Salvatore confessa di aver ucciso la moglie e il figlio
La figlia è stata operata alla Neuromed di Pozzilli: prognosi riservata, nuovi aggiornamenti attesi in tarda mattinata. Un dramma familiare è esploso ieri mattina a Paupisi, lasciando un’intera comunità, e tutta Italia sotto shock: Salvatore Ocone, 58 anni, ha ammesso . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: tragedia - paupisi
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a Paupisi, i vicini: “Tragedia evitabile, famiglia con gravi problemi”
La tragedia a Paupisi. Fermato in provincia di Campobasso il 58enne che ha ucciso con una pietra la moglie di 49 anni ed è scappato con i figli. - X Vai su X
La tragedia a Paupisi. Fermato in provincia di Campobasso il 58enne che ha ucciso con una pietra la moglie di 49 anni ed è scappato con i figli. Il ragazzo è stato trovato senza vita in auto, la sedicenne è ora ricoverata in gravi condizioni. Leggi l'articolo su Ra - facebook.com Vai su Facebook
Duplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio, grave la figlia al Neuromed - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Lo riporta primonumero.it
Elisabetta uccisa dal marito, un figlio cadavere in auto e l'altra gravissima con la testa fracassata: cosa sappiamo e cosa non torna - La ricostruzione del femminicidio di Paupisi (Benevento). today.it scrive