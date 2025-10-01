Traffico Roma del 01-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia bis elementare Salaria proseguendo tra Tiburtina e Tuscolana stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina anche su via del Foro Italico tratta della tangenziale coda e tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e code in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Nomentana e via Salaria e questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dalle 22 e resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via batteria non la riapertura domani mattina alle 6 per quanto riguarda i trasporti e ricordiamo il fermo dalla Linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'Inter cambio con la linea B attive corse con autobus sostitutivi Ele qui fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e Dado giovedì 2 fino a domenica 5 ottobre appuntamento con il Romics il festival del fumetto alla fiera di Roma prevista una grande affluenza di pubblico con possibili disagi per il traffico su via Portuense e strade limitrofe è possibile raggiungere la fiera anche in treno con la linea fl1 Roma Fiumicino ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

